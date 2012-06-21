22 січня 2018 року в Україні у рамках заходу «Стоп Путін! Стоп війна!» відбудеться акція «Відфутболь диктатора!» за бойкот чемпіонату світу з футболу-2018, який має відбутися в Росії.
Організаторами виступає Всесвітній рух патріотів України за підтримки низки громадських об’єднань в Україні та світі.
В Києві акція відбудеться також 22 січня о 15:45 на Майдані Незалежності.
Під час акції відбудеться оприлюднення звернення від світового українства до дипкорпусу України з проханням вплинути на західних колег і переконати світове співтовариство – офіційних осіб, футбольних функціонерів, гравців тощо – бойкотувати ЧС.
Також в рамках акції відбудеться народна забава «Забий Путіну гол!».
Організатори акції заявляють, що офіційні особи з числа країн-учасниць ЧС, а також футболісти, футбольні функціонери, вболівальники мають відмовитися від поїздки на чемпіонат до країни, яке веде агресивну, злочинну політику по відношенню до України та Сирії:
«Розмови про те, що футбол поза політикою в цій ситуації виглядають як маніпуляції, є свідченням подвійних стандартів і несуть загрозу ефективності спільних дій з боку західної спільноти по відношенню Росії як до країни-агресора. Поїздка на чемпіонат – це загравання з кривавим диктатором, яким є Путін, це також своєрідний акт підтримки кремлівського режиму, що б там не казали функціонери ФІФА. УВ 1980 році Захід бойкотував Олімпіаду в Москві через агресію СРСР в Афганістані, те ж саме вимагається по відношенню до Росії й сьогодні.
Захід такого рівня не може відбуватися в Росії. Ця держава веде війну в Україні і Сирії, незаконно анексувала Крим і окупувала частину Донбасу, здійснила десятки воєнних злочинів, на окупованих Криму й Донбасі перебувають в заручниках понад 200 громадян України, реальні або умовні тюремні терміни мають близько до тисячі громадян вже самої Росії, засуджених за опозиційну діяльність. Крім того. Ця країна порушила принципи спорту, за вживання допінгу РФ навіть позбавили права брати участь в Зимових Олімпійських іграх.
Світ має рішуче засудити проведення ЧС-2018 в Російській Федерації. В ідеалі – добитися його перенесення до іншої країни або відмови збірних-учасників ЧС взагалі брати в ньому участь. І ще раз наголошуємо – світ повинен турбуватися про збереження людських життів, а не задкувати перед якимись там «санкціями ФІФА». Ні – футболу на крові!», – такою є позиція світового українства.