Непрацездатний російський супутник спостереження Землі «Монітор-Е» завтра, 22 вересня 2020 року, увійде в атмосферу над Індійським океаном.

Про це свідчать дані ВВС США з сайту space-track.org, де у відкритому режимі опубліковано відомості більш ніж про 46 000 об'єктів, запущених у космос, параметрах їх орбіти і події, пов'язані з ними.

За інформацією американських військових, «Монітор-Е», який знаходиться на орбіті з мінімальною висотою 188 кілометрів і максимальною – 196 кілометрів, о 6:43 (за київським часом) 22 вересня вийде на 7,5 градуса південної широти і 74,9 градуса східної довготи.

Супутник, який має стартову масу у 750 кілограмів, запустили в серпні 2005 року з космодрому Плесецьк. На орбіту його вивели за допомогою ракети-носія «Рокот». Оскільки в процесі експлуатації апарату виникли серйозні технічні проблеми, в 2011-му «Монітор-Е» припинив роботу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»