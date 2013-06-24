24 листопада завершено фінансування пенсій за листопад:
- на виплати спрямовано 57,9 млрд грн, в тому числі 9,7 млрд грн – через АТ “Укрпошта”, 48,2 млрд грн – через уповноважені банки.
Станом на 24 листопада профінансовано:
- 2452,7 млн грн – на виплату житлових субсидій та пільг;
- 2285,7 млн грн – на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних – 1203,9 млн грн.
Про це повідомляє Урядовий портал.
У листопаді надано 1004 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.