Астероїд 2017 BX був відкритий 20 січня 2017 року за допомогою автоматичного комплексу телескопів Pan STARRS. Це зовсім нове небесне тіло з групи Аполонів, орієнтовний розмір якого становить від 5 до 15 метрів.
25 січня він наблизиться до Землі на відстань в 261 120 млн кілометрів. Про це повідомляє BBC.
За оцінками астрономів, зближення астероїда з нашою планетою відбудеться в 4:45 UTC (6:45 за Києвом) 25 січня. Швидкість руху небесного тіла становитиме
Зазначимо, що на сьогодні астрономам відомо про 15 564 об'єкти, що зближуються з Землею, кожен з яких має потенційну небезпеку для нашої планети.