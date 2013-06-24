У січні — липні 2023 року із державного бюджету на соцвиплати було спрямовано 265,6 млрд грн, зокрема в липні — 35,2 млрд грн, повідомляє Міністерство фінансів.

З них 158,6 млрд грн (22,7 млрд у липні) пішло на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду; 60,8 млрд грн (8,7 млрд) — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини; 30,7 млрд грн (1,5 млрд) — на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам; 14,2 млрд грн (2 млрд) — на соціальний захист дітей та сім’ї; 1,3 млрд грн (0,3 млрд) — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

«Питання соціальної підтримки громадян було і лишається одним із важливих пріоритетів держави. Адже люди мають бути соціально захищеними, мати кошти для забезпечення своїх побутових потреб та відчувати підтримку, особливо в цей нелегкий для країни час», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.