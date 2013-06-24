В Україні 27,4% людей споживають тютюнові та нікотинові вироби, 23% є щоденними споживачами.

Такі результати всеукраїнського опитування ВООЗ та КМІС, які презентували під час пресконференції в Укрінформі.

"Споживання будь-яких нікотинових чи тютюнових виробів в Україні наразі становить 27,4%. Це теперішні споживачі. Натомість важливим показником є щоденне вживання - 23%. З них 37,5% чоловіків та 11,1% жінок. Епізодичні споживачі - 6,8%", - повідомив національний координатор програм з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні Андрій Скіпальський.

Зокрема, 42,3% українців відповіли, що повномасштабна війна ніяк не вплинула на інтенсивність їхнього споживання тютюну або нікотину, 40,2% зазначили, що почали вживати трохи більше або значно більше тютюну або нікотину, 12,6% повідомили, що почали споживати менше або значно менше.

Найбільше опитуваних споживають сигарети промислового виробництва - 83,3%, електронні сигарети або інші пристрої для вейпінгу вживають 3,3%, тютюнові вироби для електричного нагрівання - 3,0%.

Крім того, кальян з тютюном вживають 2,6%. Такими курцями переважно є молодь.

Середній вік першої спроби куріння сигарет становить 17 років (15 років - чоловіки та 19 років - жінки). Щоденними курцями в середньому стають у 19 років (чоловіки у 18 років, жінки у 22 роки).

Також дослідження показало, що освіта є фактором меншого рівня поширеності куріння. Серед осіб з вищою освітою теперішні щоденні курці складають 14,8%, з неповною вищою - 22,6%, з професійно-технічною або нижчою - 25%.

Опитування проводилося з 4 до 12 квітня 2023 року методом телефонного інтерв'ю. Було опитано 2020 дорослих жителів України віком 18 років і старших. Застосовувалася випадкова вибірка номерів мобільних телефонів, згенерованих випадковим чином. Населення, що мешкає на тимчасово окупованих територіях, де не працюють українські оператори мобільного зв'язку, не брало участі в опитуванні.