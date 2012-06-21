Цими вихідними, 27-28 травня, в столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

27 травня (субота) ярмарки відбудуться у:

♦ Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);

Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;

♦ Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

♦ Печерському районі – вул. Московська, 31/33;

♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;

♦ Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

♦ Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.

28 травня (неділя) ярмарки відбудуться у:

♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;

Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38. 