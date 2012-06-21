Цими вихідними, 27-28 травня, в столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
27 травня (субота) ярмарки відбудуться у:
♦ Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
♦ Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
♦ Деснянському районі – вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
♦ Дніпровському районі – б-р Праці, 1-9;
♦ Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
♦ Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
♦ Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
♦ Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.
28 травня (неділя) ярмарки відбудуться у:
♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
♦ Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
♦ Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.