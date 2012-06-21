У центральному Будинку офіцерів ЗСУ відбулася презентація книжки «Шлях у вічність». Присвячено її жителям західного Донбасу, які загинули, залишаючись вірними військовій присязі, захищаючи Україну. На світлинах — усміхнені й серйозні хлопці в колі сім’ї, в забої, на відпочинку і в армійському камуфляжі. 28 історій про життя та обірвані мрії жителів Донбасу, які, не ховаючись від мобілізації, стали на захист рідного краю від ворога.
Автор і упорядник книги пам’яті — Лідія Іванівна Попова, мама чотирьох дітей-офіцерів, один з яких — загиблий у січні 2015 року капітан Олександр Попов. Їй вдалося згуртувати згорьованих матерів і дружин загиблих земляків. Дала їм зрозуміти, що біль втрати легше тамувати гуртом. Пані Лідія розповіла, що якось в інтернеті прочитала статтю про свого сина «Шлях у вічність капітана Попова». Саме вона надихнула її взятися за створення книжки про шахтарів західного Донбасу, що назавжди залишаться воїнами. А ще Лідія Попова хотіла б зустрітися з Валентином Шевченком, який написав тоді статтю про її сина. На жаль, не має його телефону чи адреси.
Під час роботи над матеріалами для часопису часто спілкувалася з родинами загиблих бійців. Розмови звучали як сповідь, після них близьким людям, що пережили втрату, на дещицю ставало легше.
— Не завжди навіть близька сусідка може настільки глибоко зрозуміти і поспівчувати матері, яка втратила сина. Спільне горе об’єднало 28 сімей в одну, — сказала Лідія Попова.
Гортаючи сторінки минулого життя, пані Лідія згадує: після закінчення інституту її син Сашко працював гірничим інженером шахтоуправління «Павлоградське», як і вона сама. Якось її запитали, чи довго син працюватиме в шахті, адже має дві вищі освіти і перспективи залишити не лише забій, а й місто. Вона відповіла: «Доки не стане директором!» Згодом його таки зарахували в резерв кадрів на керівні посади «ДТЕК Павлоградвугілля». Натомість іловайський котел, полон, контузія, госпіталь, знову стрій і дебальцевський плацдарм. Поранення, не сумісне з життям...
Книгу пам’яті «Шлях у вічність» Міністерство оборони планує номінувати на присудження премії імені Богдана Хмельницького. Весь її наклад, а це 1000 примірників, безкоштовно розійдеться в бібліотеки і музеї. Як зауважила автор-упорядник, пам’ять не продається. Окрім того, Лідія Попова ініціювала створення громадської організації «Олімп» для об’єднання учасників АТО і сімей загиблих.
Марина ВОЛОШИН
для «Урядового кур’єра»