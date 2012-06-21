Цими вихідними, , за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Так, враховуючи звернення містян і з метою повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, ярмарки відбудуться:
3 червня (субота) 2017 року у:
♦ Голосіївському районі – вул. Паньківська;
♦ Деснянському районі вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
♦ Дніпровському районі – б-р Бучми, 2-10;
♦ Печерському районі – вул. К. Білокур;
♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
♦ Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
♦ Солом’янському районі – просп. Комарова, (до вул. Чумака);
♦ Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
4 червня (неділя) 2017 року у:
♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.