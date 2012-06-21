Цими вихідними, , за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Так, враховуючи звернення містян і з метою повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції, ярмарки відбудуться:

3 червня (субота) 2017 року у:

♦ Голосіївському районі – вул. Паньківська;

♦ Деснянському районі вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);

♦ Дніпровському районі – б-р Бучми, 2-10;

♦ Печерському районі – вул. К. Білокур;

♦ Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

♦ Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

♦ Солом’янському районі – просп. Комарова, (до вул. Чумака);

♦ Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.

4 червня (неділя) 2017 року у:

♦ Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

♦ Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;

♦ Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38. 

КМДА