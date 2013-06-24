Одноденна конференція IT Meets проводиться вже втретє і цього разу буде присвячена темі кібербезпеки та обговоренню тенденцій і практик, необхідних компаніям, організаціям, органам державної влади для захисту від кібератак. Повідомляють у Держспецзв'язку.

У заході візьмуть участь провідні українські та іноземні фахівці з кібербезпеки – як з державного, так і з приватного сектору.

Організатором конференції є Львівський ІТ Кластер за підтримки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».