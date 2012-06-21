3 вересня православні християни вшановують пам’ять святого Тадея – апостола від семидесяти (так називали учнів, які не були одними з найближчих до Ісуса Христа). У народі свято отримало назву Льонниця.

Сьогодні починали збирати посіви льону. Вірили, що погода в свято може визначити, якими будуть майбутні осінь і зима.

Після збору врожаю льону його залишали на полі, щоб з нього вийшли надлишки вологи. Крім того, завдяки цій процедурі льон ставав більш пружним і м'яким. При цьому жінки заклинали прибрані посіви не боятися ні дощу, ні палючого сонця, ні вітрів.

Вірили, що в полях живе прекрасна дівчина зі світлим волоссям і блакитними очима, що оберігає посіви в полях від дитячих витівок. Деякі селяни навіть розповідали, що зустрічали її особисто. Вважалося, що ця дівчина дасть знак працьовитому хазяїну, який свідчить про дозрівання льону і можливості початку його збору.

Прикмети на 3 вересня

Діти, народжені 3 вересня, будуть володіти видатними лікарськими здібностями.

Якщо до свята горобинові дерева вже повні ягід, то восени випаде багато опадів.

Курки втрачають оперення - значить зима буде сніжною і теплою.

Якщо в цей день світить сонце і небо ясне, то хороша погода простоїть ще три тижні.

Починають жовтіти нижні ряди листя на березі - осінь прийде ще не скоро, верхні - холоди настануть раніше терміну.

3 вересня церква вшановує пам'ять преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського. До мощей преподобного прикладаються ті, хто шукають роботу. Звертання вірян до Господа перед образом цього святого допомагає багатьом працевлаштуватися.

Про нього які і про більшість угодників печерських мало інформації. Бо кожен чернець відзначався покірністю та скромністю служіння і втрапляв у поле зору переважно тільки Всевишньому. Невідомо коли і де народився Аврамій.

Відомо, що преподобний Аврамій спасався у Києво-Печерському монастирі в XІІ–ХІII ст. У монастирі Аврамій проявляв велику працьовитість і тому був названий Працелюбним. Його мощі знаходяться в Ближніх печерах. В акафісті всім печерським преподобним про нього сказано: "Радуйся, Аврамію, бо Христа Господа ти всім серцем і всією душею полюбив, радуйся, бо ради Нього труди великі життя печерного на себе ти прийняв".