Щоб привернути увагу до сучасної української літератури, 30 оповідань українських письменників адаптовують для прослуховування на радіо і в інтернеті. Цей проєкт реалізує «Радіо НВ» за підтримки Українського культурного фонду.

30 визначних оповідань незалежної України обирало професійне журі, до якого увійшли: перекладачка і літературознавиця Ярослава Стріха, викладач літературознавства НаУКМА, директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків, літературний критик, редакторка Богдана Романцова, перекладач, поет Остап Сливинський, літературний критик, літературознавець, куратор проєкту Євгеній Стасіневич.

«Ми ретельно підбирали саме найкращі тексти за художньою якістю, знаковістю, читабельністю нині. Не вчора, а саме сьогодні», — прокоментував вибір журі Євгеній Стасіневич.

До списку увійшли такі твори: Юрій Андрухович «Самійло Немирич прекрасний розбишака», Володимир Аренєв «Рапунцель», Катерина Бабкіна «Коробка з ґудзиками», Андрій Бондар «Ахмад», Микола Вінграновський «Манюня», Євген Гуцало «Скажений чорнобильський собака», Володимир Діброва «Пісні Бітлз», Сергій Жадан «Берлін, який ми втратили», «Лука», Оксана Забужко «Дівчатка», «Сестро, сестро», Юрій Іздрик «Острів КРК», Олександр Ірванець «Наш вожатий Фреді Крюгер», Катерина Калитко «Вода», Маріанна Кіяновська «Все що треба», Олег Лишега «Людина в просторі», Оксана Луцишина «Любий таточко», Василь Махно «Дім у Бейтінґ Голлов», Олександр Михед «18, 17, 6, 3, 2, 2, 1», Костянтин Москалець «Споглядання черешні», Сергій Осока «Балада про квашені помідори», Галина Пагутяк «Тебе спалить сонце», Лесь Подерв’янський «Гамлєт, або Феномен датського кацапізму», Тарас Прохасько «Від чуття при сутності», «Некрополь», Наталка Сняданко «Дідова історія», Олесь Ульяненко «Біля самого синього моря», Сашко Ушкалов «Жесть», Ірина Цілик «Гайтавер», Артем Чех «У нашу річницю десь на Донбасі».

Прочитайте і послухайте!

Відділ регіональних проєктів і кормережі

«Урядового кур’єра»