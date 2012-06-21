Проголошення незалежності України, 30-річний ювілей якої відзначатимемо 24 серпня, є логічним завершенням багатовікового процесу українського державотворення. Знаковим етапом на шляху до омріяної самостійності стало бурхливе ХХ століття – Українська революція 1917–1921 років, проголошення незалежності Української Народної Республіки, вимушений відступ її за кордон, окупація України більшовицькою Росією…

Проте, державотворча ідея отримала свій подальший розвиток в екзилі (за кордоном), де у міжвоєнний час сформувалася потужна українська діаспора на чолі з визначними учасниками визвольних змагань, які сприймали незалежність як найвищу цінність, а боротьбу за неї як реалізацію законного права українців на суверенну державу.

 Архівні документи свідчать про активну діяльність зарубіжних українців, які на чужині об’єднувалися в громадсько-політичні організації для моральної та матеріальної підтримки своїх співвітчизників у боротьбі за незалежність України. Серед них: «Організація державного відродження України» (США), «Українське національне об’єднання Канади», «Український визвольний фонд» (Канада), «Союз українців Великої Британії», «Союз українок Франції», «Союз українських емігрантських організацій в Ч. С. Р.» (Чехословаччина) та ін.

Так, у своїх зверненнях представники цих організацій називали себе не «біженцями», а «активними борцями за визволення свого народу», що прагнули до об’єднання всього українства, незалежно від місця проживання та політичних поглядів.

Фрагмент статті «Від т. ч. Управи Союзу українських емігрантських організацій в Ч. С. Р.». «Вістник Союзу українських емігрантських організацій в Ч. С. Р», липень 1930 р. ЦДАЗУ, ф. 15, оп. 1, спр. 137, арк. 2

Потужним осередком реалізації ідеї національної єдності та збереження державницьких традицій став Державний центр Української Народної Республіки в екзилі (1921–1992 р. р.), створений з метою відновлення незалежності України, активної політичної і дипломатичної роботи, спрямованої на формування національної свідомості українців як в Україні, так і поза її межами.

Саме останньому президенту Української Народної Республіки в екзилі Миколі Плав’юку належать слова, що повна незалежність України передбачає, окрім економічного, науково-освітнього (мова, віра) і оборонного, зміцнення нашої держави у світі: «…повна незалежність – це всесторонній розвиток дружніх взаємин з демократичними країнами світу та усіма західноєвропейськими державами, як опорою для світової демократії», а відтак – світова демократія неможлива без України.

Після здобуття Україною незалежності, Микола Плав’юк на урочистому засіданні Верховної Ради України 22 серпня 1992 р. передав «Грамоту про складення повноважень і припинення діяльності Державного центру Української Народної Республіки в екзилі» (що понад 70 років за кордоном зберігав і примножував традиції української державності) першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку. У своїй промові в той історичний для всього українства момент він наголосив: «Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України Українська Держава продовжує державно-національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народньої Республіки». 

Грамота про складання повноважень і припинення діяльності Державного центру УНР в екзилі, 22 серпня 1992 р. ЦДАЗУ, ф. 35, оп. 1, спр. 70, арк. 34

 Таким чином Грамота про правонаступництво засвідчила неперервність традицій українського державотворення.

Сьогодні, коли як і сто років тому, Український народ збройно боронить суверенітет і територіальну цілісність власної держави, ми не маємо право забувати уроки історії про важливість об’єднуючої національної ідеї, відсутність якої колись призвела до втрати української державності. Пам’ятаймо ж слова одного з ідеологів та лідерів українського націоналізму, визначного борця за незалежність України у XX столітті Євгена Коновальця:

«У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії». Нині це висловлювання особливо актуальне як ніколи.

Віра ФАЗЛЄЄВА,
провідний архівіст ЦДАЗУ
для "Урядового кур'єра" 