Прем'єра перших українських звукових мультфільмів, які Довженко-Центр придбав у архіві Держфільмофонду Росії, відбудеться 30 вересня. Про це повідомляється на сторінці Центру у Facebook.
«Тук-Тук і Жук» та «Лісовий договір», які збереглися до сьогодні, Довженко-Центр віднайшов і придбав на
Показ проходитиме в рамках Linoleum International Contemporary Animation and Media Art Festival. Мультфільми представлять кінознавці «Довженко-Центру».
Фільм «Тук-Тук і Жук» (Як Тук-Тук город свій доглядав та з свинею тупорилою воював) режисерів В'ячеслава Левандовського, Євгенія Горбача та Семена Гуєцького був знятий на Українфільмі у 1928—1935 роках. Це стрічка про те, як хлопчик Тук разом із другом — собакою Жуком вирощують городину, але на їхній урожай зазіхають ласі до легкої наживи Свиня і Лис, в образах яких недвозначно упізнаються радянські політичні антигерої. Мультфільм, розпочатий у 1928 році піонером української анімації В'ячеславом Левандовським як перший звуковий, закінчили учні художника у 1935 році.
«Лісовий договір» зрежисирував Іполіт Лазарчук. Стрічка, створена на Українфільмі у 1937 році, розповідає про те, як звірі укладають угоду працювати та жити у мирі. До їхньої «Ліги націй» долучається лисиця, яка, приспавши пильність своїх сусідів солодкавою мелодією катаринки із зображеним на ній голубом миру, підступно порушує угоду. Один із режисерів стрічки Іполит Лазарчук стане батьком школи української анімації у повоєнний час.