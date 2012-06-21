Відразу над чотирма новими замовленнями працюють цими днями робітники Сумського машинобудівного НВО. Серед їхніх партнерів — представники Індії, Китаю, Словаччини. Ще один контракт укладено на виготовлення продукції для Чорнобильської АЕС.
Як розповіла начальник бюро продажу обладнання для АЕС Анна Петренко, машинобудівники мають поставити устаткування для індійської атомної електростанції «Куданкулам», а саме: чотири охолоджувачі дистилятора, шість змішувачів, два охолоджувачі випару розширювача дренажів. Готове устаткування відвантажуватимуть поетапно — з листопада цього і до серпня наступного років.
Співпраця сумських машинобудівників з індійськими партнерами розпочалася багато років тому, коли споруджували станцію і представники НВО брали в цьому активну участь. Упродовж останніх трьох років для цієї АЕС зі слобожанського міста відправлено запасні частини до насосів типу ВА 5500-50А, не кажучи про постійні контракти на виготовлення різноманітного обладнання і деталей.
Це саме стосується співпраці з китайськими партнерами, з якими НВО має давні зв’язки. Нині для відцентрових насосів, які експлуатуватимуть на АЕС «Чашма», колектив готує деталі та пристрої — загалом понад 60 позицій. А раніше НВО успішно виконувало замовлення на устаткування для насосів інших типів.
За словами провідного менеджера підприємства Валерія Фролова, нині опрацьовують умови наступного договору на окремі складові для «Чашми».
А ось зі словацькою компанією EURO PUMPS TECH, s.r.o. співпраця не така давня — трохи більш як два роки. Для тамтешніх АЕС «Моховці» та «Ясловске Богуніце» незабаром постачатимуть запасні частини до головних циркуляційних насосів. Особливість і складність замовлення — деталі слід виготовляти з матеріалу, що відповідає сертифікату 3.2, одного з особливо вимогливих у системі європейського стандарту EN 10204.
Вагомим у портфелі замовлень став недавній контракт на постачання партії пластин ковзання в межах проекту будівництва сховища відходів ядерного палива (СВЯП-2) на Чорнобильській атомній електростанції. Загалом передбачено майже 1900 виробів двох типорозмірів. Сховище призначене для приймання, підготовки і зберігання відпрацьованих тепловидільних збірок і додаткових поглиначів, що накопичилися на Чорнобильській АЕС, протягом наступного століття. СНВО має достатній досвід подібної роботи, оскільки торік успішно виконало угоди в межах будівництва СВЯП-2. Першу поставку заплановано на кінець березня, а повністю контракт потрібно виконати на початку літа цього року.