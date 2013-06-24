З початку року 12,5 тисяч агрогосподарств одержали 66,1 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 9,7 тисячі агропідприємств профінансовано на майже 38 мільярдів гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 10,6 млрд гривень виділено для 913 підприємств;

Вінницька – 6 млрд гривень – для 1 431,

Дніпропетровська – 5,95 млрд гривень – для 798;

Черкаська – 5,3 млрд гривень – для 486;

Кіровоградська – 4,85 млрд гривень – для 1 668;

Одеська – 4,37 млрд гривень – для 1 087.

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська – 4,1 млрд гривень виділено для 1 323 господарств;

Вінницька – 3,89 млрд гривень – для 1 078 господарств;

Одеська – 3,68 млрд гривень – для 876;

Київська – 3,6 млрд гривень – для 734 господарств.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.