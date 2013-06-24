13 липня Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся зі спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єром Ельброном. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічі також взяла участь заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Сторони обговорили роботу механізму Координаційної Платформи донорів України, потреби на швидке відновлення, а також питання підготовки та імплементації Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility) від ЄС.

«Першочергово, хочу висловити вдячність Уряду Франції за намір надати Україні додаткові 40 млн євро для фінансування реконструкції критичної інфраструктури та потреб у сфері охорони здоров’я. Минулого місяця між нашими країнами була підписана Угода про призупинення виплат за державним боргом - це дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України, а також підтримати економіку під час війни та спрямувати кошти на фінансування першочергових потреб», - зазначив Сергій Марченко.

Під час обговорення Координаційної Платформи донорів України, Міністр фінансів зазначив, що протягом перших місяців 2023 року основні зусилля були спрямовані на забезпечення прогнозованого та ритмічного бюджетного забезпечення, а також фінансування відновлення України. Завдяки цим зусиллям Україна змогла мобілізувати необхідну міжнародну підтримку для забезпечення макрофінансової стабільності у поточному році.

«Загалом, ми маємо зобов’язання від донорів надати до 42,5 млрд доларів США макрофінансової підтримки у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету України. Завдяки скоординованій роботі Уряду України з міжнародними партнерами, поточна робота Платформи зосереджена на подальшій деталізації пріоритетних потреб відновлення, поточного стану виплат та спроможності реалізації проектів на етапі ранньої реконструкції», - сказав він.

Сергій Марченко повідомив, що є певна невідповідність між проектами, у які хочуть інвестувати партнери та нашими потребами. Саме тому зараз українська сторона та міжнародні донори проводять узгодження переліку нагальних проектів відновлення та наявних ресурсів.

Із усіх фінансових зобов'язань партнерів на відновлення України лише 3,87 млрд доларів США відповідають потребам швидкого відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США. Водночас Міністр фінансів наголосив, що швидке відновлення – ключовий пріоритет, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни.

Залучене фінансування в розмірі 3,87 млрд доларів США розподіляється за пріоритетними галузями, а саме: енергетична підтримка - 837 млн доларів США, гуманітарне розмінування - 169 млн доларів США, відновлення пошкодженого житла - 25 млн доларів США, допомога приватному сектору - 206 млн доларів США та відновлення критичної інфраструктури - 2,6 млрд доларів США.

Міністр фінансів також наголосив, що під час Конференції з відновлення України (URC-2023), яка відбулась наприкінці червня в Лондоні, лідери ЄС анонсували створення нового Фінансового інструменту для України (Ukraine Facility). Цей інструмент стане частиною багаторічної фінансової програми ЄС на 2024-2027 роки. Ukraine Facility буде зосереджено на підтримці макрофінансової стабільності України, сприянні відновленню, відбудові та модернізації, а також сприятиме переходу до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки.

Сергій Марченко зазначив, що новий Фінансовий інструмент для України буде містити три основні компоненти: фінансову підтримку у вигляді безповоротної та кредитної підтримки України; інвестиційну рамку, призначену для залучення приватних та державних інвестицій; технічну допомогу та допоміжні заходи, включаючи експертну допомогу з питань реформ.

«Для імплементації механізму Ukraine Facility, Уряд України має розробити План з відновлення, реконструкції та модернізації. Цей План буде орієнтиром і для інших програм допомоги донорів України», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.