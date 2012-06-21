Компанія Formlabs оголосила про створення спеціального 3D-принтера для друку зубних протезів. Призначений він, звичайно, для стоматологічних клінік.
Повідомляється, що новинка повинна надійти в продаж через кілька місяців. В цілому, в пристрої Formlabs використовує свої технології лазерної стереолітографії (SLA). При такому методі рідкий матеріал твердне пошарово під дією променя лазера. Тому технологія має високу точність.
Новий принтер називається Form 3b. Поставлятися він буде відразу зі спеціальним програмним забезпеченням. Компанія стверджує, що вклала понад мільйон доларів в розробку спеціальних медичних смол для пристрою. Завдяки цьому принтер може швидко і недорого створювати коронки і мости, фіксатори, що використовуються для процедур дентальної імплантації, спеціальні захисні пристрої для порожнини рота і навіть цілісні протези.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»