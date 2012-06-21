Використовуючи 3D-технології, вчені з Перу реконструювали обличчя жінки, яка була або політичним лідером, або жрицею. Жінка, відома як Леді Цао, належала культурі Моче в північній частині Перу і померла 1700 років тому, передає ВВС.

Останки жінки були виявлені в 2006 році у зруйнованій цегляній піраміді з глини, відомій як Huaca Cao Viejo. Вона знаходиться недалеко від міста Трухільо, біля Тихого океану.

Після аналізу структури черепа і останків вчені змогли відтворити її обличчя. Леді Цао була похована з короною, а також золотими і мідними предметами. У могилі також містилося кілька видів зброї, в тому числі 23 списа.

Сучасний розтин показав, що їй було 20 років, коли вона померла, можливо, від пологів або ускладнень вагітності. Її ноги і обличчя були татуйовані чарівними символами змій і павуків.

Судячи з багатства та місця її поховання, можна вважати, що вона могла бути жрицею або навіть політичною правителькою, королевою цивілізації Моче.

Під час поховання Леді Цао мав місце ритуал жертвопринесення.

«Навколо останків жриці знаходилися тіла п'ятьох дітей, двоє з них були немовлятами, решта – трохи старше. Не залишається сумнівів, що всі діти були принесені в жертву», – повідомив керівник експедиції Кастільо. Такий вибір, як відзначають вчені, був зроблений не випадково – жертвами в обрядах культури Моче ставали наймолодші члени общини.

Археологам пощастило при розкопках в Перу виявити переконливі докази правління впливових жінок у цьому регіоні 1200 років тому. Влада в ті часи, як виявилося, належала жрицям, представницям цивілізації Моче.

Це відкриття кинуло виклик міфу щодо того, що тільки чоловіки займали високі пости в стародавньому суспільстві Моче.

Про це свідчить знахідка 2013 року в районі Ла-Лібертад (північна провінція штату Чьяпас, Перу), де археологи знайшли рештки жінки, що належала до цивілізації сечі або ж культури Моче.

Детальне вивчення похоронної камери дозволило вченим вважати, що жінки в цьому регіоні не тільки займали високі посади, але й були правительками свого народу.

«Скелет знаходився в похоронній камері величезних розмірів L-подібної форми, з пластинами, укладеними малюнками у вигляді хвиль і морських птахів»,– так описує знахідку Луїс Хайме Кастільо, який очолював експедицію.

«Цими елементами прикрас майстри не обмежилися, оздобивши усипальницю жриці червоними і жовтими квітами. У камері були знайдені невеликі вази, заховані глибоко в десяти нішах. Крім цих артефактів, ми виявили біля шиї жриці маску і ніж. Наше відкриття є свідченням того, що жінки не просто брали участь у ритуалах, вони були справжніми королевами цивілізації Моче», – додав він.