Компанія Google разом з Міністерством культури України оцифрували сім музеїв просто неба в різних регіонах країни і створили віртуальний тур ними. Відтепер 3D-туром можна помандрувати і в резиденцію Богдана Хмельницького в Чигирині.
На спеціальному сайті «Музеї просто неба» можна здійснити віртуальну подорож, дізнатися про історію життя в різних регіонах, а також ознайомитися з народною архітектурою та побутом. 3D-тури музеями доступні в режимі Street View на Картах Google. Віртуальна екскурсія доступна трьома мовами — українською, російською та англійською. 360-градусні панорами дають змогу прогулятися територією музеїв, зазирнути в будинки й ознайомитися з експозиціями. Проект — частина кампанії «Автентична Україна». До нього увійшли музеї народної архітектури та побуту в Києві (Пирогів), Львові («Шевченківський гай»), Переяслав-Хмельницькому та Ужгороді, Центр народознавства «Мамаєва Слобода» (Київ), Запорозька Січ — заповідник «Хортиця» (Запоріжжя) та резиденція Богдана Хмельницького в Чигирині.