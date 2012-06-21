На підконтрольній Україні території Донеччини і Луганщини мережа зв’язку 3G доступна вже у 125 населених пунктах. Про це повідомив директор з питань радіочастотних присвоєнь Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) Євген Мирзаков.
Він зокрема зазначив, що фахівці УДЦР намагаються оперативно опрацьовувати заявочні документи для оформлення дозвільних документів на базові станції стандарту ІМТ-2000/UMTS/3G задля забезпечення покриття території сходу України послугами зв’язку стандарту 3G. Цього дуже потребують люди на підконтрольній Україні частині.
Переваги новітньої технології вже відчули жителі 94 міст та селищ Донецької та 31 населеного пункту Луганської областей. Найбільш щільно мобільним зв’язком стандарту 3G покриті на Донеччині: Маріуполь — 204 базові станції, Краматорськ — 69, Слов’янськ — 43, Бахмут — 32, Костянтинівка — 23, на Луганщині: Сєверодонецьк — 36, Лисичанськ — 23, Рубіжне — 15 та Старобільськ — 12 базових станцій.