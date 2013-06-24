У Києві відбувся форум «Доступні ліки 2023» за участю Міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, під час якого обговорили підсумки реалізації програми та стратегію подальшого розвитку. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Доступні ліки» – це урядова програма, завдяки якій люди з хронічними захворюваннями можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою. Розширення доступності ліків для людей із хронічними захворюваннями запобігають виникненню ускладнень та передчасної смертності.

«В умовах повномасштабної війни питання доступності ліків стало ще більш актуальним для українців. Програма «Доступні ліки» дає змогу отримати препарати безкоштовно чи з незначною доплатою. Таким чином, запроваджений Урядом механізм дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів. Програма покриває ті категорії хвороб, від яких найчастіше помирають українці або ж якість їхнього життя суттєво знижується. Сьогодні ми бачимо абсолютно позитивну динаміку виконання програми. Ліки отримали 4 млн пацієнтів. НСЗУ компенсувала аптекам за відпущені лікарські засоби понад 7,5 млрд грн. Поступово вдається охопити нові важливі напрями. Нещодавно до реєстру були додані тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові та знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів. Програма реімбурсації «Доступні ліки» є успішним прикладом державно-приватного партнерства. Понад 90% учасників програми – приватні аптечні заклади або ФОП. Важливо, щоб аптек-учасників програми ставало все більше, і ми працюємо в цьому напрямку», – зазначив Віктор Ляшко.

Програма реімбурсації «Доступні ліки» діє з 2019 року. Спочатку вона охоплювала три напрями: препарати у разі серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та ліки у разі бронхіальної астми. Нині програма включає 515 торгових назв лікарських засобів за такими напрямами:

232 – для лікування серцево-судинних захворювань (в т. ч. для профілактики інсультів та інфарктів);

53 – для лікування цукрового діабету 2 типу;

4 – для лікування нецукрового діабету;

23 (+9 комбінацій) – для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;

65 – для лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії;

7 – для лікування хвороби Паркінсона;

21 – для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді;

72 – препарати інсуліну;

6 – для знеболення паліативних хворих;

23 – тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові.

Аптечні заклади завдяки впровадженню е-рецепта на «Доступні ліки» отримали прозорий інструмент для співпраці за програмою реімбурсації. Адже електронний рецепт дозволяє швидко обмінюватися інформацією між медзакладами та аптеками, а НСЗУ – перераховувати кошти за відпущені ліки. З року в рік кількість аптек, які беруть участь у програмі, зростає. Нині їх понад 14 тисяч. Переважна більшість з них – приватні.