Укрзалізниця продовжує системне оновлення рухомого складу та повідомляє про успішне завершення тендеру та підписання договору на 44 пасажирські вагони. Фінальна вартість нових вагонів склала 1 951 008 600 гривень, а переможцем тендера став Крюківський вагонобудівний завод. Виготовлення та поставка нових вагонів за умовами договору мають бути здійснені протягом найближчих двох років. Нові вагони буде профінансовано з державного бюджету. Про це повідомляє Урядовий портал.

«У 2021 році ми розпочали велику програму оновлення пасажирського парку, купивши 100 нових вагонів вітчизняного виробництва. Попри війну контракт був повністю виконаний та залізниця отримала такі необхідні додаткові вагони для евакуації населення. Маємо й надалі продовжувати реалізацію програми аби забезпечити потребу населення у перевезеннях та бути готовими до збільшення обсягів перевезень», – зазначив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Як і планувалось, у рамках нового договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, 9 плацкартних вагонів, які закуповуються вперше з 2008 року, та 3 вагони, призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю.

«Оновлення пасажирських вагонів навіть в умовах війни — невідкладна потреба для забезпечення логістики населення. Дякую Уряду та Мінінфраструктури, які підтримали нас, і вже впродовж наступних двох років ми поповнимо свій парк новими вагонами. Крім купейних, плацкартних та вагонів СВ, якими зможуть подорожувати наші захисники, цивільне населення, замовляємо і вагони з підвищеним рівнем інклюзивності для користувачів крісел колісних. Такі вагони забезпечать для цих пасажирів додаткові умови комфорту. Всі інші вагони також будуть обладнані додатковими інструментами підвищення доступності. Ця закупівля дозволить також замінити ті вагони, що, на жаль, були втрачені в результаті ворожих обстрілів. Також будемо робити акцент і на модернізації застарілого рухомого складу», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Нові вагони будуть обладнані кондиціонерами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, кавоварками та модерновими системами керування освітленням. Вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для зручної посадки пасажирів на кріслі колісному. Крім того, двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, передбачено також систему відеоспостереження.