В Україні роботодавців зобов'яжуть передбачати робочі місця для людей віком від 45 років. Зобов'язання планується накласти на підприємства, в яких значаться як мінімум 8 найманих працівників.
«Що стосується гарантій людям, людям передпенсійного віку, в законі передбачили обов'язок всіх роботодавців, які використовують найману працю, чисельністю від 8 працівників і більше, обов'язково передбачати місця для людей віком від 45 років», –повідомив міністр соцполітики Андрій Рева в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Що стосується необхідного для виходу на пенсію в 60 років стажу, то, як зазначив Рева, то ті, у кого його немає, будуть отримувати спеціальну державну допомогу до того часу, поки їм не почнуть пенсійні виплати. «Тобто всі, у кого є 15 років страхового стажу, але немає 25-ти, вони будуть звертатися в органи соціального захисту населення, і їм буде призначатися ця допомога», – сказав міністр.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді передбачити підвищення страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років в 2018 році і далі поступово до 35 років до 2028 року.