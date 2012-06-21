Кабінет Міністрів України на вчорашньому засіданні ухвалив рішення про початок процедури продажу ліцензій зв’язку 4G.
Представляючи відповідне рішення, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що це черговий крок на шляху економічного зміцнення України, а розвиток телекомунікаційної галузі —додатковий драйвер економічного зростання.
Глава уряду зауважив, що конкурс на продаж ліцензій відбуватиметься максимально прозоро, його результати в перспективі забезпечать державі нові технології, а бюджету — додаткові доходи.
У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів підкреслив, що впровадження в Україні зв'язку 4G вкрай важливе, адже наша держава в цьому аспекті відстає від провідних країн світу. І ухвалення урядових рішень — давно назрілий крок. «Впровадження 4G розширить можливості держави й бізнесу у різних сферах життя, дасть змогу отримати приріст ВВП й забезпечить створення нових робочих місць», — сказав він.