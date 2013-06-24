Напередодні ювілею родича, річниці весілля знайомих чи іншої святкової події постає питання про вибір подарунка. Якщо ви не бажаєте дарувати купюри у конверті та бути як усі, у нас є для вас нетривіальна ідея. Як щодо меблів для оселі?

Згодні, вибрати такий подарунок не просто, але він цього вартий. Заручившись підтримкою експертів інтернет-магазину “Меблі Хіт”, що реалізують меблі Львів від українського виробника, ми назвемо 5 причин подарувати родичам меблі. Отже, які саме обрати та до чого приурочити?

Символізм до певної події

Меблі як подарунок розглядають у випадку появи дитини у родині або коли потрібно оновити меблювання дитячої. Так, презентом може стали дитяче ліжечко, пеленальний столик, стілець для годування, стіл для навчання тощо.

Також символічним буде подарунок крісла, стола, полички з елементами національних мотивів країни, яку полюбляє відвідувати особа. Наприклад, стіл з марокканським орнаментом, пуф із тканини з норвезьким візерунком, поличка у японському стилі тощо.

Стильне рішення для інтерʼєру

Особливо дизайнерські меблі оцінять власники сучасних інтерʼєрів, у яких все гармонійно продумане. Отримання у подарунок нового “мешканця”, чи то ергономічна поличка, чи то зручне крісло, які відповідатимуть духу та стилю оселі, потішить господарів. Також елементи меблювання можна подарувати, якщо родина затіяла ремонт та оновлює інтерʼєр.

Практичність

Такий подарунок ідеальний для тих, хто цінує практичні речі, а не лише емоції. Як презент можна розглядати корисні та функціональні меблі, наприклад, стілець або журнальний столик, що не займають багато місця, але допоможуть підвищити комфорт вдома.

Також це може бути стіл для роботи, якщо людина переходить на ремоут-зайнятість, що допоможе створити повноцінне робоче місце вдома. Або ж складний обідній стіл у подарунок родині, яка полюбляє приймати гостей, але має обмежену житлову площу.

Меблі для хобі

Якщо людина має хобі, повʼязане з колекціонуванням різних предметів або грає на музичних інструментах, можна їй подарувати шафу для зберігання всіх цих речей, зроблену на замовлення за індивідуальними розмірами. Такий символічний подарунок підтвердить вашу турботу та увагу до обдаровуваного.

Новосілля та весілля

Традиційним для нашого суспільства є подарунок на новосілля, коли заведено дарувати різні меблі, посуд, декор для нового дому. Така сама традиція існує і у випадку обдаровування молодят, які тільки-но починають жити разом у новій квартирі. У цьому разі будь-який предмет інтерʼєру стане у пригоді. Але якщо боїтеся помилитися з вибором, то попередньо запитайте про вподобання родини.

У будь-якому разі, коли купуєш меблі у подарунок, потрібно враховувати смаки та потреби людини, наявність вільного простору у неї у квартирі. Тоді подарунок дійсно буде приємним і корисним, допоможе організувати зручний простір вдома, а не застане зненацька та перекочує у комору через непотрібність.