Кабінет Міністрів України затвердив пріоритетний план дій уряду на 2019 рік.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми заздалегідь готуємося до входження в 2019 рік і сьогодні я маю можливість презентувати план дій, який базується на п’яти ключових пріоритетах. Пріоритет перший — це підсилення економічного зростання у 2019 році, пріоритет другий — це ефективне врядування, державне управління; пріоритет третій, який є одним із наших ключових, - це розвиток людського капіталу; пріоритет четвертий — верховенство права і боротьба з корупцією; пріоритет п’ятий, один із найфундаментальніших — питання безпеки й оборони нашої держави”, - зазначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час презентації плану.
Він також нагадав, що раніше Кабмін прийняв програму дій уряду до 2020 року включно, й відтоді щороку урядовці затверджують щорічну операційну програму дій та щоквартально і щопівроку звітують про виконану роботу.
Проект рішення на засіданні уряду представив віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пропоную схвалити план пріоритетних дій уряду на 2019 рік. Ми розробили проекти двох законів: про державне стратегічне планування та про внесення змін до бюджетного кодексу. Це змінить дискретний підхід до формування політики системи, об'єднає аналіз політики стратегічною роботою і плануванням, ми пов'яжемо усі документи уряду між собою та за бюджетним процесом", - сказав Кубів.
Він нагадав, що з 2017 року уряд перейшов на трирічне планування і оцінку макропоказників.
"Ми кожен рік не міняємо ні коридорів, ні цифр. Ми перейшли до середньострокового планування на рівні програм уряду та програм бюджету", - зазначив Кубів.
Він додав, що уряд вважає недостатнім економічне зростання на рівні 3%, необхідний показник - 3-5%.
"Ми окреслили для себе фактично 500 завдань, що розподілені між міністерствами та центральними органами виконавчої влади", - сказав Кубів.