Уряд Швеції представив Стратегію співробітництва у сфері відбудови та реформ в Україні на 2023-2027 роки, яка передбачає спрямування 6 млрд шведських крон на проекти з відновлення України. Це найбільша за обсягами фінансування програма двосторонньої допомоги в історії Швеції і саме Україна стала її реципієнтом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це під час онлайн-зустрічі з Першим віце-прем’єр-міністром України – Міністром економіки України Юлією Свириденко оголосив Міністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форссел 21 червня.

Питання імплементації нової Стратегії за основними напрямами, перебіг напрацювання 4-річного Плану з економічного відновлення України, загострення росією ситуації в Чорному морі, недопущення торговельних обмежень щодо української с/г продукції, гуманітарного розмінування та підтримка українського приватного сектору – такі теми стали ключовими під час зустрічі.

«Приватний сектор є найважливішим гравцем у процесі реконструкції України. Для нас важливим є залучення іноземних інвестицій, залучення міжнародного бізнесу у проекти відновлення та розширення співпраці з українським бізнесом. Ми високо цінуємо рішення Швеції вкласти 6 млрд шв. крон у економічний розвиток України та наблизити нас до перемоги. Це перша комплексна багаторічна стратегія підтримки України, прийнята нашими партнерами. Кошти підуть на відбудову інфраструктури, зелений розвиток, підприємництво, торгівлю, розмінування, медіа. Ми також вітаємо те, що Шведський уряд заохотить великі компанії заходити та розвиватися в Україні», - зазначила Юлія Свириденко.

Так, бюджет Стратегії розподілено між відповідальними за втілення проектів організаціями: Шведським агентством з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) – 5,7 млрд. шв. крон, Шведським інститутом (SI) – 225 млн. шв. крон та Академією Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) – 75 млн. шв. крон.

Також Перший віце-прем’єр-міністр розповіла про комплексну роботу, яку Уряд проводить над Планом з економічного відновлення України на 2024 - 2027 роки в рамках механізму Ukraine Facility, запропонованого ЄС як ключовий інструмент підтримки України на 2024-2027 роки.

Окремо обговорили питання страхування військових ризиків, співпрацю з MIGA, DFC. Шведська сторона зазначила, що працює над вирішенням питання страхування шведських компаній та гарантування торгових операцій, адже український ринок є перспективним для розвитку торговельно-економічної співпраці між двома країнами.

Також увагу було приділено важливості гуманітарного розмінування в Україні, поповнення спецтехніки, навчання саперів, проведенні обстеження забруднених земель.

Юлія Свириденко також наголосила на питанні недопущення торговельних обмежень для української с/г продукції: «Блокування українського зерна блокує українську економіку та створює загрозу глобальної продовольчої безпеки. Уряд України закликає європейську спільноту не продовжувати обмеження на імпорт певної української с/г продукції, які наразі діють до середини вересня 2023 року».