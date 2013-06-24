55 деокупованих і постраждалих громад з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської областей отримають техніку для відновлення надання послуг і роботи ЦНАП від шведсько-українського проекту PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні». Про це повідомляє Урядовий портал.

Кризова підтримка включає комп’ютери, ноутбуки, джерела безперебійного живлення, багатофункціональні офісні пристрої, мобільні валізи для надання послуг. Сума тендерної закупівлі майже 9 мільйонів гривень.

«Команда Міністерства відновлення щоденно працює над забезпеченням необхідних умов для повернення українців. Одним із пріоритетів у цій роботі є посилення спроможностей громад. Ми й надалі надаватимемо додаткові інструменти громадам, аби якнайбільше людей змогли отримати критично важливі для них послуги. Дякую шведським партнерам за допомогу», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Громади подавали заявки на отримання комплексної підтримки через відкриту форму на сайті PROSTO. Окрім матеріальної підтримки, громади також отримують інституційну та навчальну підтримку за необхідними їм напрямами.

«Ми непохитні в активній підтримці процесів відновлення України і глибоко усвідомлюємо значення повернення громадян до їх рідних громад, якщо це вже можливо. Якість і доступність публічних послуг є важливими критеріями демократичної держави, і Швеція буде продовжувати допомагати Україні на цьому шляху, разом з іншими напрямками відновлення та зміцнення українських громад», — зазначив керівник відділу підтримки реформ Посольства Швеції в Україні Адам Амберг.

Більше 2,6 мільйона мешканців проживали у громадах, які отримують кризову допомогу від шведського проекту в рамках цієї хвилі, до повномасштабного вторгнення. Загалом майже 100 постраждалих громад отримують комплексну підтримку PROSTO по відновленню роботи ЦНАП та наданню державних послуг мешканцям.

Проект PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» фінансується Урядом Швеції через Шведське агентство міжнародного розвитку Sida та реалізується SALAR International AB - дочірньою компанією Шведської асоціації місцевих влад та регіонів (SALAR).