Майже дві третини українців (60%) стверджують, що за останній рік їхнє матеріальне становище погіршилося, майже у третини (30%) воно не змінилося і у 6% – покращилося, свідчать результати опитування, яке проведла соціологічна група «Рейтинг».
Згідно з результатами дослідження, які були представлені на прес-конференції в середу, 14 червня, понад 60% опитаним не під силу оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, в той час як 35% мають можливість їх оплачувати, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».
Крім того, абсолютна більшість опитаних (97%) відчувають на собі підвищення цін на споживчі товари і послуги у цьому році.
На думку 65% респондентів, головною причиною соціально-економічного становища, в якому зараз перебуває країна, є непрофесіоналізм і корупція влади. При цьому понад половина (54%) опитаних вважає головною причиною – військові дії на сході, майже третина (31%) – нездатність Верховної Ради приймати потрібні країні закони, 28% – непрофесіоналізм і корупцію попередньої української влади.
Як наголошується в результатах опитування, на заході України основною причиною вважають військові дії на сході, непрофесіоналізм і корупцію попередньої влади, тоді як на півдні і сході більше наголошують на непрофесіоналізмі і корупції чинної влади, нездатність парламенту приймати необхідні закони, відсутність політичного компромісу між опозицією і владою, проведення зовнішніми силами спецоперації з ослаблення України і низьку підтримку населенням реформ.
За результатами опитування, з тезою, що Україна сьогодні перебуває в стані хаосу, погодилися 85% респондентів (10% не згодні з твердженням), в стані розвалу – 75% (17% не згодні), в стані змін – згодні 44% (не згодні 50%). Разом з тим 21% згодні з твердженням, що Україна перебуває в стані розвитку (71% з цим не згоден), 17% вважають, що нинішній стан – консолідація (58% так не вважають).
Опитування провела 19-25 травня 2017 року соціологічна група «Рейтинг». Методом особистого формалізованого інтерв'ю опитали 2000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.