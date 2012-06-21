У результаті кібератаки проти України правоохоронні органи відкрили понад 60 кримінальних проваджень.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало.
Він розповів, що за останні два дні до правоохоронців звернулися 1508 юридичних та фізичних осіб з повідомленням про блокування вірусом роботи комп'ютерної техніки.
Із них 178 звернулися з офіційними заявами, це, зокрема, 52 приватні організації та ще 26 представників державних установ.
«На даний час 115 таких фактів зареєстровано в журналі Єдиного обліку про вчинені кримінальні порушення та інші події. Вирішується питання щодо їх правової кваліфікації. За 63 фактами відомості вже внесено до ЄРДР за ст. 361 ККУ», – наголосив Тракало.