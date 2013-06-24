Україна завершила рік з рекордним ВВП у майже 200 млрд доларів США, понад 5 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій та зростанням експорту. Завдяки антикризовим та стимулюючим програмам Уряду економіка активно відновлюється, внаслідок чого підвищується добробут українських громадян і соціальна підтримка з боку держави. На Урядовому порталі презентували ключові досягнення Мінекономіки за 2021 рік.

Підтримка бізнесу: бізнес отримав 65 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та 6,5 млрд грн за карантинними програмами

Уряд розширює і вдосконалює програму з кредитування малого та середнього бізнесу «5-7-9», щоб державну підтримку отримало широке коло підприємців. Окрім того, було реалізовано низку програм підтримки бізнесу під час посиленого карантину у січні та навесні 2021 року (допомога ФОП і працівникам 8 тис. грн).

З 19 грудня запущено нову програму “єПідтримка” для підприємців, які працюють у найбільш постраждалих від пандемії сферах - культури, спорту, пасажирських перевезень.

Робочі місця: створено 400 тисяч нових робочих місць

Мінекономіки у тісній співпраці з іншими відомствами вдалося не тільки зберегти стабільну ситуацію на ринку праці через надання фінансової допомоги бізнесу, а й створити нові робочі місця.

Так, кількість працевлаштованих на створених нових робочих місцях за 9 місяців 2021 року досягла майже 400 тисяч осіб. Крім того, за сприянням Державної служби зайнятості впродовж 11 місяців 2021 року роботу знайшли близько 500 тисяч людей.

Активізація інвестування: 5,5 млрд доларів США прямих іноземних інвестицій

Створено сприятливі умови для залучення значних інвестицій в економіку (“інвестиційні няні”) - до UkraineInvest звернулось 27 інвесторів з інвестиційними проектами на суму понад 2 млрд доларів США; до Мінекономіки вже надійшло 3 перших заявки на отримання державної підтримки.

Залучено прямі інвестиції у створення нових виробництв через механізм індустріальних парків - до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 7 індустріальних парків (із зареєстрованих 52).

Міжнародна співпраця: зростання експорту та 5 нових ринків для українських експортерів

За підсумками 2021 року Україна має рекордний результат експорту товарів - 68,2 млрд доларів США. В експорті з’явилось 28 нових товарних позицій - це додаткові 28 млн доларів. Зростання експорту відбулось по понад 800 товарних позиціях. Вітчизняні експортери розпочали поставки до 5 нових країн: Малаві, Сінт-Мартен (Нідерландська частина), Лесото, Ангілья, Джерсі.

Започатковано переговорний процес з ЄС щодо подальшої тарифної лібералізації в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Схвалено сторонами План пріоритетних дій щодо посилення імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС у 2021-2022 роках.

Захист національного виробника: застосовується 34 заходи щодо імпорту на орієнтовну вартість 18,7 млрд грн

Наразі ми проводимо 12 торговельних розслідувань/переглядів стосовно імпорту товарів загальною потенційною вартістю понад 7,4 млрд.грн.

Запроваджено заходи щодо заборони імпорту з РФ на загальну суму, еквівалентну близько 18,5 млрд грн на рік.

Ефективне управління держвласністю: впроваджується реформа корпоративного управління на ТОП-15 держкомпаній

Мінекономіки приводить систему управління державних компаній у відповідність до стандартів корпоративного управління, затверджених Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - затверджено 15 політик власності держкомпаній та ключові показники ефективності діяльності наглядової ради 7, а також індивідуальні плани з корпоративного управління 11 компаній. Статути ТОП-15 державних компаній приведено у відповідність до змін, що відбулись у законодавстві. Створено наглядові ради у 10 компаніях.

Приватизація: понад 5 млрд грн надійшло до держбюджету

У 2021 році Уряд продовжив стратегічний курс України щодо приватизації та залучення інвестицій в економіку навіть на період епідемії COVID-19. Протягом 2021 року було проведено 345 успішних аукціонів на суму 5,4 млрд грн. Надходження до бюджету перевищили 5 млрд грн (5,1 млрд грн).

Приватизація дозволяє не тільки залучати інвестиції, а і запроваджувати фахове, ефективне та прозоре управління на підприємствах.