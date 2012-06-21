Через брак у місцевих органах самоврядування реєстрів про склад офіційно зареєстрованих членів сім’ї перепризначення субсидій на новий період у деяких областях України затягується в часі. На сьогодні 70% субсидіантів допомогу на новий період уже призначено, зокрема розраховано розмір субсидії на літній період. Кіровоградська, Полтавська та Миколаївська області опрацювали майже 90% субсидійних справ. Чернівецькій, Київській та Одеській областям та їх обласним центрам слід пришвидшити перепризначення субсидій і повідомити населення про обсяг допомоги.
Міністерство соціальної політики звертає увагу місцевих органів самоврядування на важливість своєчасно забезпечувати органи соціального захисту необхідною інформацією, щоб субсидії призначали українським сім’ям вчасно.
Адже відповідно до спрощеної програми житлових субсидій, органи соціального захисту не мають права вимагати у населення довідки про склад сім’ї. Підстава для оформлення субсидії — заява і декларація про доходи. Людям, які мають право на допомогу держави у сплаті комунальних послуг, не варто хвилюватися. Субсидію обов’язково буде надано і нараховано заднім числом за травень і червень. Якщо субсидіантові не відомо про нарахування субсидії, а в платіжній квитанції відповідної інформації не відображено, рекомендовано сплачувати такий самий обов’язковий платіж, як у квітні — травні цього року.