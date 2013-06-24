306 українців отримають від держави грантові кошти на 72 млн грн на започаткування або розвиток бізнесу за програмою “Власна справа” за підсумками десятої хвилі подачі заяв. З початку 2023 року переможцями програми стали вже 2 800 підприємців, яким буде надано гранти на 665 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Урядовий портал.

«За результатами десятої хвилі подачі заяв на мікрогранти 306 українців отримають 72 млн грн на старт або розширення власної справи. Загалом з початку цього року можливістю отримати фінансову підтримку від держави на розвиток бізнесу за програмою “Власна справа” скористались вже 2800 українців. Держава інвестує в їх бізнес-проекти 665 млн грн. Це інвестиції не лише в розвиток підприємництва, це також інвестиції в активізацію ринку праці, адже цьогорічні грантоотримувачі створять понад 6 тисяч нових робочих місць», - повідомила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів десятої хвилі 56% жінок і 44% чоловіків. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (56 осіб), Рівненської (33 особи), Івано-Франківської (24 особи), Полтавської (21 особа), Київської (19 осіб) областей.

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці десятої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 94 особи;

переробна промисловість - 49 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування - 40 осіб;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 22 особи.

Нагадаємо, за грантовою програмою “Власна справа” українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створюють близько 8000 нових робочих місць.

Цього року на програму “Власна справа” бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

Урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.