73 прикордонники отримали квартири у Львові та передмісті. Сьогодні під час робочої поїздки до Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України разом з Головою Сергієм Дейнеком вручили військовослужбовцям нагороди та ключі від житла. Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає пресцентр Урядовий портал.

Прикордонники цього управління цілодобово несуть службу на пунктах пропуску, запобігають вчиненню злочинів, контролюють майже 2 тисячі кілометрів кордону.

Державні нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького та "За мужність", отримали 24 прикордонники, які не лише несуть службу у прикордонних загонах, а й бʼють окупантів на лінії фронту.

"Серед 73 прикордонників, які отримали власне житло, 48 учасників бойових дій. Також квартири отримали 5 родин військовослужбовців, які загинули на передовій. Серед них - сімʼї Героїв України Романа Гаха та Ігоря Дашка. Наше завдання - турбуватись про кожного бійця системи МВС. Наш обовʼязок - памʼятати про загиблих та підтримувати їхні родини", - наголосив Ігор Клименко.