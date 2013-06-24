За рік чинності постанови №1178, яка з 19 жовтня 2022­го регулює особливості публічних закупівель під час дії воєнного стану, через систему Prozorro оголосили закупівлі на 589 мільярдів гривень. У відкритих тендерах взяли участь 35 тисяч постачальників, а різниця між сумарною очікуваною вартістю закупівель та сумою підписаних контрактів становить 40 мільярдів гривень.К

«Ринок публічних закупівель відіграє надважливу роль для підтримки наших підприємців, а особливо виробників та малого й середнього бізнесу. Саме тому повернення до широкого використання системи Prozorro, попри умови повномасштабної війни, стало одним із пріоритетів уряду. На сьогодні майже 80% усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються саме через систему Prozorro, отже з можливістю для бізнесу брати участь у торгах та контролем з боку громадянського суспільства», — прокоментувала перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.К

Рік тому постановою №1178 було внесено зміни у правила публічних закупівель, які адаптують систему Prozorro до умов воєнного стану. Уже можна зазначити, що середній строк проведення відкритих торгів скоротився із 46 до 25 днів, а частка неуспішних закупівель знизилася із 40% до 31%. Крім того, завдяки можливості використовувати для закупівель типових товарів Prozorro Market без обмежень за сумою обсяг закупівель через електронний каталог зріс удвадцятеро — до 8,8 мільярда гривень, повідом­ляє Мінекономіки.

«На сьогодні бачимо, що багато змін, які ми напрацювали в постанові №1178, заслуговують на те, щоб зберегтися в новому закупівельному законодавстві. Масштабування Prozorro Market, виправлення помилок учасником, можливість успішно завершити тендер, якщо на нього подався лише один учасник, — норми, які на 100% довели ефективність і дають змогу максимально ефективно проводити торги», — зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.