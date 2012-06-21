Цієї весни з області підлягає відправці на строкову службу 830 чоловік.
«Кожного року Вінниччина займає лідируючі позиції в Україні щодо організації призовної кампанії. Я впевнений, що і тепер ми чітко виконаємо план весняного призову», – запевнив директор департаменту цивільного захисту облдержадміністрації Сергій Вовченко. За інформацією начальника відділу комплектування та призову, заступника військового комісара області Михайла Дзигаленка, вже у квітні до навчальних центрів буде направлено 432 призовника строкової служби. Окремо, він відзначив активність вінничан щодо укладання договорів на службу за контрактом: за перший квартал цього року планові показники виконано на 106%.
Принагідно зауважимо, що в області проведенню призовної компанії сприятиме наглядна друкована продукція. «Ми зараз розробляємо зразки друкованої продукції – буклети, плакати, брошури для призовників та їхніх батьків. Це буде продукція не лише роз’яснювального характеру – вона матиме чітке патріотичне спрямування, наголошуючи, що захищати Вітчизну, суверенітет та цілісність держави для кожного свідомого чоловіка є священним обов’язком», – зазначила директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Світлана Василюк.