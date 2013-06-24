єМалятко — це комплексна послуга для молодих батьків, яка дає змогу на порталі Дія отримати одразу 9 сервісів, необхідних при народженні дитини.Про це повідомляє Урядовий портал.

За час дії експериментального етапу з 2020 року цифрова послуга стала одним з найзручніших інструментів для молодих батьків. Так, за цей час подали понад 400 тисяч заяв про отримання послуги єМалятко. Наразі 89% батьків вибирають цей сервіс при реєстрації народження дитини, а рівень задоволеності послугою сягає 95%.

Раніше на збір довідок та отримання послуги батьки витрачали до 10 днів, а зараз — всього кілька хвилин.

Отримані результати підтвердили дієвість та ефективність послуги. Саме тому на заміну експериментальному проекту Уряд ухвалив постійний порядок надання послуги. Відтепер замість однієї обов’язкової послуги молоді батьки зможуть оформити одразу чотири, а решту — оформити на вибір.

До обов’язкових послуг належать:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я (крім випадку, коли щодо дитини судом ухвалене рішення про встановлення факту народження дитини).

На вибір батькам пропонується отримати такі послуги:

декларування місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Послуги, які можна вибрати, якщо батьки претендують на призначення допомоги чи надання відповідного статусу:

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (за умови реалізації відповідних послуг на порталі Дія);

призначення допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях (за умови реалізації відповідних послуг на порталі Дія).

Нагадаємо: отримати комплексну послугу єМалятко можна на порталі Дія або офлайн у відділі ДРАЦС, через ЦНАП та закладах охорони здоров‘я, які надають медичну допомогу при пологах.

Послугу реалізовано Мінцифри спільно з Мінʼюстом, Мінсоцполітики, МОЗ, Державною міграційною службою України, Державною податковою службою України за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, естонської Академії електронного врядування EGA в межах проекту Egov4Ukraine, що виконувався в межах програми U-LEAD з Європою, EU4PAR, SURGe за підтримки Уряду Канади.