Про це «Урядовому кур'єру» розповів Володимир Вудвуд, який у 90 років зібрав величезну колекцію рецептів народної медицини і ділиться ними з усіма охочими.
Він порекомендував рецепт народної медицини з молока і часника для підтримки здоров'я мозку. Зілля легко готується в домашніх умовах і допомагає при проблемах з пам'яттю. Для приготування диво-ліків очистіть і подрібніть два зубчики часнику та залийте їх склянкою молока. Суміш доводять до кипіння, настоюють півгодини і проціджують. Вживають по півсклянки вранці і ввечері на голодний шлунок за 30 хвилин до їжі. Задля посилення ефекту в суміш додають мед.
Молоко з часником чистять кровоносні судини, від стану яких залежить здоров'я мозку. Мед містить корисні для розумового органу мікроелементи і вітаміни. Особливо корисно приймати цей засіб восени. Адже в дощову і холодну пору виникає нестача вітамінів.
Молоко з часником і медом поліпшить пам'ять навіть у похилому віці. Завдяки доступному засобу нормалізується кровопостачання мозку. Як наслідок, ви позбудетеся забудькуватості, у вас знизяться ризики інсульту і атеросклерозу.
Для збереження когнітивних здібностей психологи радять пенсіонерам регулярно дізнаватися про нову інформацію. В такий спосіб у мозку утворюються нервові зв'язки, і деменція не настає або сповільнюється. Лікарі рекомендують заучувати на пам'ять вірші або нові слова з іноземної мови для тонусу мозку.
Перед використанням засобу з часником і молоком заради поліпшення пам'яті треба проконсультуватися з лікарем. Часник подразнює стінки шлунка, його не бажано вживати людям з виразкою і гастритом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»