Результати додаткової сесії ЗНО з восьми предметів оголосять раніше визначеного терміну, щоб абітурієнти встигли отримати документи про освіту та подати заяви на вступ до вишів. Про це на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.
Результати додаткової сесії з української мови й літератури, англійської, німецької, іспанської, французької та російської мов, а також математики та історії України оголосять сьогодні. Результати з решти предметів з’являться на інформаційних сторінках учасників 17 липня. Додаткова сесія ЗНО закінчилася 12 липня тестуванням з хімії. Загалом у ній взяли участь близько 3 тисяч осіб. Найбільше учасників було з української мови — майже 2,5 тис. осіб, повідомляє прес-служба Міносвіти.
Інформацію про зміну результатів за розглядом апеляційних заяв доведено до учасників. У разі зміни оцінки державної підсумкової атестації, що проходила у формі ЗНО, в електронних кабінетах керівників навчальних закладів буде розміщено оновлені відомості з результатами ДПА.