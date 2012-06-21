Україна, Болгарія, Молдова й Румунія поглиблять координацію зусиль і обмін досвідом у забезпеченні благополучної епізоотичної ситуації, зокрема в контексті боротьби з африканською чумою свиней (АЧС) та сказом, у країнах Східної Європи. Про це домовлено в Кишиневі під час регіональної зустрічі з обговорення епізоотичної ситуації, що склалася внаслідок поширення в регіоні цих захворювань.
Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа доповів про поточну епізоотичну ситуацію в Україні, профілактичну роботу, надав інформацію про заходи з оперативної ліквідації спалахів АЧС, реалізацію спільних проектів з профілактики та боротьби зі сказом у дикій природі. Узгоджено також прикордонний контроль задля забезпечення епізоотичного благополуччя в регіоні.