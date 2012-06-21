Міжнародний аеропорт «Бориспіль» підписав договір з європейською авіакомпанією-лоукостером Ryanair.
Про це у Facebook повідомив директор аеропорту Павло Рябікін.
«Сьогодні ми зі своєї сторони підписали договір з Ryanair і відправили до головного офісу авіакомпанії. Це зайняло у нас менше двох тижнів з моменту зниження вартості базового збору за пасажирське обслуговування (зміна до наказу Міністерства інфраструктури), що було основним стримуючим фінансовим чинником», – повідомив Рябікін.
Він також додав, що договір погоджено всіма службами аеропорту та зовнішніми аудиторами.
«Чи всі бажання Ryanair відображено в контракті? Більшість, але не всі. Зокрема на напрямок Київ-Лондон знижка у 80% не надається, оскільки цей напрямок для аеропорту "Бориспіль" не є новим», – підкреслив Рябікін.