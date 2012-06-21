Аеропорт Львів має намір надати своїм пасажирам можливість бюджетних перельотів на далекомагістральних рейсах. Серед авіакомпаній, які могли б зайти в аеропорт і здійснювати такі рейси називають ірландську Aer Lingus.
Про це повідомила директор Львівського аеропорту Тетяна Романовська в інтерв'ю ZIK, передає ЦТС .
«Хочемо дати можливість нашим громадянам користуватися послугами лоукостерів на далекомагістральних рейсах, таких як Norwegian і Aеr Lingus. Ці авіакомпанії виконують польоти до США і Канади з Норвегії та Ірландії, а їх вартість стартує від $150»,– заявила Романовська.
ДОВІДКА «УК»
Aеr Lingus - національний авіаперевізник Ірландії. 25,4% акцій компанії належать ірландському уряду. Авіакомпанія має рейтинг 4 зірки від Skytrax. Її флот складається з 62 повітряних суден. Aеr Lingus входить в IAG (International Airlines Group), в складі якої присутні також такі перевізники як British Airways, Iberia, LEVEL і Vueling. База авіакомпанії знаходиться у Дубліні. Авіаперевізник виконує перельоти з Дубліна, Кірка і Шаннона за близько 40 напрямами в Європу і за 11 напрямам з Дубліна і Шаннона до США і Канади. Ціна квитків на європейські рейси стартує від 35 євро, на трансатлантичні - від 209 євро.