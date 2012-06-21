В одному з дворів приватного сектора Запоріжжя зафіксовано випадок загибелі свині від вірусу африканської чуми. Цю хворобу підтверджено лабораторними дослідженнями. В Запорізькій області вірус африканської чуми був також зафіксований в 2012 році в Приморському районі. На Україні це вже другий випадок хвороби саме в міській місцевості.
— Запорізька влада прийняла всі необхідні засоби безпеки, — коментує подію перший заступник міськголови Сергій Мішок, — і в першу чергу робиться все необхідне для локалізації збудника хвороби. Запоріжців, які проживають поряд з місцем зараження, попередили про небезпеку.
Медики стверджують, що дане захворювання безпечне для людей. Захворюють на африканську чуму тільки тварини. Однак людина може бути розповсюджувачем хвороби. Тож територія в радіусі три кіло-метри перебуває під карантином. Контролюються переміщення тварин та продукції тваринного походження. Проводиться дезинфекція. Ще випадків захворювання не виявлено. На місцевих ринках, магазинах введено додатковий контроль за продукцією, яка зараз надходить.