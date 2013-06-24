Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Агентство реконструкції Японії обмінюватимуться досвідом ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, а також надаватимуть один одному консультаційну та технічну підтримку в питанні відновлення постраждалих громад та територій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідний Меморандум про співпрацю та просування стійкого відновлення міст підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та Міністр з відновлення Японії Хіромічі Ватанабе.

«Досвід Агентства реконструкції у відновленні інфраструктури після Великого східнояпонського землетрусу, поверненні нормальності в постраждалі райони для нас є безцінним. Особливо зараз, коли терористичний акт рф з підриву Каховської ГЕС призвів до однієї з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття.

Успішний досвід наших японських колег дозволить уникнути багатьох помилок у плануванні та реалізації проектів відновлення, а отже ми зможемо зекономити час і робити все набагато швидше і ефективніше.

Дякую Міністру Хіромічі Ватанабе та команді Агентства реконструкції за підтримку і готовність якнайшвидше розпочати практичний обмін досвідом», — зазначив Олександр Кубраков.

За словами Міністра з відновлення Японії Хіромічі Ватанабе, досвід Японії демонструє, що перед стартом повноцінного відновлення ключовим є забезпечення базових потреб населення постраждалих громад. Йдеться, зокрема, про житло, критичну інфраструктуру (системи тепло-, водо- та електропостачання) та відновлення економічної активності в громадах.

Сторони домовились, що саме на цьому напрямі роботи Мінінфраструктури та Агентство реконструкції вже найближчим часом активізують обмін досвідом.

Сам же обмін відбуватиметься шляхом організації регулярних двосторонніх зустрічей, воркшопів та семінарів.

Агентство реконструкції, створене в лютому 2012 року, є головним органом уряду Японії, відповідальним за процес відновлення після Великого східнояпонського землетрусу 11 березня 2011 року. Він спричинив потрійну катастрофу — землетрус, цунамі та ядерну аварію на АЕС у Фукусімі.