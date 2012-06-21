У 2016—2017 маркетинговому році (липень 2016-го — червень 2017-го) вітчизняні аграрії, за попередніми оцінками, експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. Ресурс для цього створив зокрема рекордний урожай попереднього року — 66 мільйонів тонн.
Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства, наші сільгоспвиробники експортували й рекордний обсяг борошна — 369,4 тисячі тонн. Це свідчить про поступову переорієнтацію експортерів на постачання продукції з вищою доданою вартістю.
Стимулювання виробництва продукції з доданою вартістю, повідомляє УНІАН, дасть змогу збільшити обсяг валютної виручки і нівелювати ризики, властиві сировинному експорту, як, наприклад, залежність від коливань світових цін на сільгосппродукцію.
Невдовзі у відомстві обіцяють оприлюднити й попередні результати експорту маркетингового року сільгоспкультур.