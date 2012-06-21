Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

З огляду на погодні аномалії, що трапляються дедалі частіше, питання зрошення в Україні стоїть вельми гостро. Однак прикро, що й заходи щодо розвитку зрошення насправді стають підґрунтям для корупції.

Так сталося на Херсонщині: там Держводагенство спільно з Держенергоефективності України реалізують проєкт надання послуг енергосервісу для насосних станцій зрошувальної системи, але у дуже цікавий спосіб. Аграрії області повідомляють про непрозорість укладання договорів з енергетичного обслуговування цих станцій.

Зокрема, голова громадської спілки «Асоціація водокористувачів» Володимир Хвостов зазначає: компанії, які визначені як переможці конкурсу з енергопостачання, мало того, що не відомі як добросовісні постачальники – дехто з них таки відомий, але в іншому сенсі. Скажімо, на таке собі ТОВ «ЕСКО-ЕКСПЕРТ» відкрито виконавче провадження щодо стягнення боргів. Якщо його буде доведено до кінця, обладнання компанії буде вилучено, а надходження води для поливу – зупинено.

Крім того, розмір платежів, які встановили обрані компанії і мають сплачувати водокористувачі, перевищує реальну собівартість їхніх послуг приблизно ушестеро – чи не занадто? До того ж слід врахувати, що термін дії вже укладених договорів –від 12 до 15 років. За цей час, зазначають водокористувачі, обладнання насосних станцій остаточно зноситься, а хто буде встановлювати нове і за чий рахунок –– незрозуміло.

Тож не дивно, що наразі порушено процедуру перевірки обґрунтованості закупівель послуг цих, так би мовити, енергопостачальників. Однак аграрії не вважають ці заходи достатніми – вони звернулися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з вимогою скасувати результати вже проведених тендерів та розірвати укладені договори з енергосервісу. Про ознаки корупційних дій з боку чиновників державних відомств, які сприяли укладанню цих договорів, поки не йдеться.