Торік експорт української аграрної продукції до Європи зріс майже на 1,6% порівняно з 2015-м і становив 4242,4 мільйона доларів. Таку інформацію оприлюднила заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.
«У 2016 році країни Європи посіли друге місце серед регіонів-імпортерів української аграрної та харчової продукції з часткою 27,5%, поступившись лише країнам Азії. У загальному товарообігу сільськогосподарської продукції частка ЄС торік становила 31,5%. До топ-5 країн-імпортерів наших продуктів з ЄС увійшли Іспанія, Польща, Нідерланди, Італія та Німеччина», — сказала фахівець.
Основними продуктами українського експорту до країн Європи торік стали (за вартісними показниками): зернові, олія, насіння олійних, плоди та горіхи. Також серед європейських споживачів великий попит мали український мед, м’ясо, кондитерські вироби та соки.
«Бачимо зростання українського аграрного експорту за рахунок збільшення постачання таких товарних груп, як олія соняшникова — на 505 мільйонів доларів, насіння соняшнику — на 36,1 мільйона доларів, цукор — на 16,5 мільйона доларів. Найцікавіше значне зростання експорту нішевих свіжих чи перероблених продуктів. Це консервовані томати — на 14,3 мільйона доларів, або вдвічі; овочів свіжих та охолоджених — учетверо, огірків — у 2,7 раза, свіжих плодів — у 2,5 раза, маргаринової продукції — вдев’ятеро, какао-пасти та какао-масла, а також морозива, яких в 2015 році до ЄС взагалі не постачали. Для нас це означає тенденцію диверсифікації товарної структури експорту, що позитивно», — цитує слова посадовця прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Заступник міністра зазначила, що імпорт європейських продуктів до України теж зріс за 2016 рік, становивши 1904,5 мільйона доларів. Основними продуктами імпорту стали харчові продукти, приміром соуси, кава, чай тощо — 233,6 мільйона доларів, какао-боби та шоколад — 113,7 мільйона доларів, а також зернові —105,6 мільйона доларів.
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