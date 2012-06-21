У Миколаївській області намолочено понад два мільйони тонн зерна нового врожаю, при середній урожайності 31,1 ц/га. При цьому валовий збір пшениці складає один мільйон 138 тисяч тонн, при урожайності 32,9 ц/га.
Ще в двох районах, а саме в Арбузинському та Березанському, отримано більше ста тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом в дев’яти районах області сільгосптоваровиробниками перетнуто 100- тисячний рубіж по намолоту зерна, а в Снігурівському намолочено понад 200 тисяч тонн зерна.
Найвища урожайність ранніх зернових культур зафіксована в Миколаївському, Снігурівському та Арбузинському районах, де показники становлять від 35 до 36,6 центнерів з гектара. Рапс зібрано з 84% площ, намолочено 53 тисячі тонн при урожайності 20,1 ц/га. У цілому на жнивах працювало 1341 зернозбиральний комбай, при цьому добовий виробіток на один комбайн склав
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