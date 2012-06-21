Наші виробники отримали змогу постачати на ринок Туреччини додаткові обсяги аграрної продукції — завдяки окремим рішенням тамтешнього уряду про збільшення квот і зменшення ввізного мита. Зокрема серед них рішення щодо імпорту в межах тарифної квоти продукції тваринництва у відповідних обсягах із застосовуванням нульових ставок. Іншим рішенням кабінет міністрів Турецької Республіки застосував знижені митні ставки на окремі імпортовані товари тваринницького та агропромислового комплексу.
Загалом уряд Туреччини зменшив мито на імпорт худоби до 26%, на імпорт туш великої рогатої худоби — до 40%, а також встановив зниження митних ставок для деяких видів імпорту пшениці та ячменю з країн ЄС та інших країн до 35—45%. Мито на імпорт кукурудзи зменшено з 130 до 25%.
Зацікавлені українські установи й компанії щодо експорту туди відповідної продукції можуть звертатися до Посольства України в Туреччині, повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Дипломати готові надати підтримку й сприяти встановленню контактів і налагодженню взаємодії з місцевими профільними установами.